Опрос: столичные айтишники хотят жить на северо-западе и севере города

Опрос показал, в каких округах Москвы чаще всего живут IT-специалисты и в каких округах они хотели бы жить, сообщили РИАМО в пресс-службе компании Level Group.

Самое большое число айтишников, по данным исследования, проживает в Юго-Западном округе (36%). На втором месте — Северный округ (20%). Тройку замкнул Западный округе (17%).

При этом столичные IT-специалисты, которые поучаствовали в опросе, рассказали, что они далеко не всегда их желания по проживанию совпадают с фактическим местом.

Большинство респондентов рассказали, что хотели бы жить в Северо-Западном (36%) и Северном (32%) округах. Данные территории привлекают их близостью больших парков, благоприятной экологией, разнообразием благоустроенных ЖК с хорошей инфраструктурой. 10% опрошенных заявили, что предпочли бы жить в ЮЗАО.