Определен подрядчик по капремонту стадиона «Строитель» в Клину

14 ноября состоялись торги по определению подрядчика для капитального ремонта стадиона «Строитель». Об этом на плановом совещании у главы городского округа Клин Алены Сокольской сообщил директор Клинской спортивной школы олимпийского резерва Владимир Гамеев.

Он уточнил, что в настоящее время заключается контракт со сроком завершения работ в 2025 году. На стадионе будет произведен демонтаж существующего поля, устройство нового футбольного поля с искусственным покрытием и, впервые в Клину, с подогревом. Это позволит проводить тренировочный процесс практически круглогодично. Также предусматривается устройство беговых дорожек, секторов для прыгунов с шестом в высоту и в длину, строительство зрительных трибун, мачт освещения и раздевалок.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.