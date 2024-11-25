сегодня в 17:37

Определен подрядчик, который проведет капремонт детсада в пос Колюбакино Рузы

В поселке Колюбакино городского округа Рузский на ул. Молодежной, д. 6, проведут капитальный ремонт дошкольного отделения Колюбакинской средней школы. Контракт на проведение работ заключен с ООО «Монолит», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории.

В рамках капремонта также заменят мебель.

Завершат все работы на объекте в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.