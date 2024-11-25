Определен подрядчик, который проведет капремонт детсада в пос Колюбакино Рузы
Фото - © Минстрой МО
В поселке Колюбакино городского округа Рузский на ул. Молодежной, д. 6, проведут капитальный ремонт дошкольного отделения Колюбакинской средней школы. Контракт на проведение работ заключен с ООО «Монолит», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета.
В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории.
В рамках капремонта также заменят мебель.
Завершат все работы на объекте в 2025 году.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.