Определен победитель торгов на право комплексного развития участка в Коптеве

Проекты по программе комплексного развития территорий (КРТ) популярны в Москве среди инвесторов: конкуренция на торгах составляет около 4 участников на лот. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Проекты по программе комплексного развития территорий очень популярны среди инвесторов, конкуренция на подобных аукционах составляет в среднем четыре участника на лот. Для допуска к торгам предпринимателям необходимо подтвердить аналогичный опыт и финансовую стабильность», — сказал Пуртов.

Он добавил, что победу одерживает претендент, предложивший наибольшую стоимость.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в столице определили победителя аукциона на право реорганизации участка площадью 2,1 га на севере города вблизи платформы МЦК «Лихоборы». В аукционе на право реорганизовать участок в Коптеве принимали участие компании из Оренбурга, Перми и Москвы, и Чеченской Республики, которая победила.

«Победителем стала компания „Гео-Инвест“. Девелопер сможет построить на участке современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 264 млн рублей», — пояснил Ефимов.

Он уточнил, что во время торгов финальная цена договора выросла в 4,3 раза. Благодаря реализации проекта в городе появится более 700 рабочих мест.

Участок отличается хорошей транспортной доступностью — он располагается вблизи МСД, вплотную примыкает к проезду Черепановых и находится рядом с платформой МЦК «Лихоборы».

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, согласно проекту инвестор построит на площадке магазины, рестораны, кафе и культурно-досуговые учреждения — всего 26,1 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости.

«Помимо строительства новых зданий, планируется сохранение текущих объектов, включая каток», — пояснил Гаман.

В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разной степени реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.