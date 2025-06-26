Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила заявителя с получением квартиры

«Родителей Ивана лишили родительских прав, когда он был еще совсем ребенком. После он долгое время жил у бабушки, а после ее смерти с другим опекуном. Мы обратились в суд для того, чтобы доказать невозможность проживания с мамой, которая лишена родительских прав. Только после решения суда мальчику выделили однокомнатную квартиру, он был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым положено жилье за счет бюджета, и получил сертификат. Очень рада за Ивана и желаю, чтобы его дальнейшая жизнь сложилась благополучно», — сказала Ирина Фаевская.

Если ваши права нарушаются, вы можете направить жалобу или обращение уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.