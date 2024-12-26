Омбудсмен Ирина Фаевская помогла жительнице Балашихи получить жилье

К уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской поступило обращение в интересах несовершеннолетней Кристины. Кристина — ребенок, оставшийся без попечения родителей. У нее есть возможность получить квартиру по месту регистрации в Калуге, но фактически всю свою жизнь она прожила в Балашихе с бабушкой, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.

Когда Кристине исполнилось 14 лет, бабушка написала заявление на включение внучки в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Калужской области для получения квартиры. В 17 лет, когда бабушка умерла, Кристина задалась вопросом о возможности предоставления ей жилья в Подмосковье.

«Кристина никогда не жила в Калужской области, вся ее социальная жизнь в Балашихе. Здесь у нее друзья, знакомые, она продолжает учебу, конечно, девочке не хотелось уезжать в Калугу после совершеннолетия. После того как мы разобрались в ситуации, мы помогли Кристине составить исковое заявление, в котором она просит признать ее право на получение благоустроенной квартиры по месту фактического проживания», — сказала Ирина Фаевская.

В Балашихинском городском суде исковое заявление было удовлетворено. Кристину включили в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жильем за счет бюджета Московской области.

В настоящий момент Кристине исполнилось 18 лет и для нее подобрали жилье в новом доме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.