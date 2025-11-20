Оконные блоки устанавливают в здании образовательного комплекса в Краснознаменске

Образовательный комплекс на 770 мест на улице Связистов в Краснознаменске готов на 45%. Завершено устройство монолитного каркаса здания, выполняются работы по установке металлических конструкций, оконных блоков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Учебный корпус площадью более 14,3 тыс. кв. м будет включать в себя школу на 550 мест и детский сад на 220 мест. Функционально здание разделят на учебные блоки для начальной, основной и старшей школы, а также дошкольное отделение.

Занятия для учеников с 1 по 8 класс будут проходить в универсальных и специализированных кабинетах, а для старшеклассников оборудуют помещения предпрофессиональной подготовки.

Дошкольное отделение рассчитано на 10 групп. В детском саду появятся многофункциональный физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок полного технологического цикла и другие необходимые помещения.

Общественные пространства школы будут включать в себя многофункциональный актовый зал, современный библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, медицинский и административный блоки, а также пищеблок с уютной столовой. Все помещения образовательного центра будут оснащены современным учебным оборудованием.

На прилегающей территории будут созданы спортивные и игровые площадки, а также благоустроены зоны отдыха для детей и взрослых.

Открыть новый образовательный центр планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.