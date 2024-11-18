Около метро «Свиблово» обеспечили свободный проезд к торгово-офисному зданию

Незаконно огороженный шлагбаумами земельный участок около бизнес-центра, который находится вблизи станции метро «Свиблово», стал общедоступным для парковки, заявил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Во время мониторинга территории СВАО инспекторы обнаружили, что проезд на земельный участок осуществляется через пропускной режим трех шлагбаумов, установленных по периметру. Он находится по адресу: ул. Снежная, вл. 26.

«Доступ на земельный участок был заблокирован с целью организации парковочного пространства для сотрудников офисов. При этом зафиксированные ограждающие устройства установили при отсутствии разрешений и согласований. То есть правовые основания для ограничения проезда и парковки других машин, в том числе посетителей здания, отсутствовали», — объяснил Бобров.

В настоящее время были приняты меры по устранению нарушения — незаконные шлагбаумы демонтированы, территория доступна для беспрепятственной парковки.