Около метро «Кожуховская» в Москве появится новый дом по реновации

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Новый ЖК по реновации появится в шаговой доступности от метро «Кожуховская»

В Москве, вблизи станции метро «Кожуховская», начнется строительство нового жилого комплекса в рамках реализации программы реновации, сообщает «Царьград» .

В Юго-Восточном округе Москвы стартует строительство нового здания в рамках этой программы.

Москомархитектура одобрила проект застройки для участка, расположенного по адресу: улица Петра Романова, владение 8. Размер этого участка составляет 0,32 гектара, а максимальная площадь будущего здания запланирована в 15,1 тысячи квадратных метров.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская уточнила, что новостройка разместится в районе с удобным доступом к обновленной инфраструктуре, находящейся в пешей доступности от станции метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии.

Реновационная программа была утверждена в августе 2017 года и включает в себя расселение 5 176 домов для около миллиона москвичей.