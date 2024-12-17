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Около 9 га земли предоставили Русской православной церкви в Подмосковье в 2024 году

По итогам 2024 года министерством имущественных отношений Московской области согласовано предоставление в безвозмездное пользование Русской Православной церкви порядка 9,5 гектаров муниципальной земли в 9 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки передаются по обращению церковных общин под уже существующими объектами недвижимости, а также для строительства новых храмов, воскресных школ и иных объектов религиозного назначения.

Так, Николо-Берлюковскому мужскому монастырю в д. Авдотьино Богородского г. о. согласовано в безвозмездное пользование предоставление земельного участка площадью 7,2 га. Земля передана под строительство часовни и иных благоустроительных работ.

Для строительства храма Православному Приходу Никольского Храма с. Макарово Богородского округа Балашихинской Епархии Русской Православной Церкви передано 0,4 га. Участок расположен в г. Черноголовка. Жители неоднократно обращались в администрацию с просьбой о строительстве храма.

Православному приходу Никольского собора г. Наро-Фоминск Одинцовской епархии Русской Православной Церкви предоставлено 0,3 га под строительство храма, который построят на пожертвования прихожан на территории парка «Победа», расположенного на ул. Профсоюзная.

В 2023 году в Подмосковье Русской Православной Церкви предоставлено 8,8 га земли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.