Около 400 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 27 октября по 7 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 390 объектов, среди которых земельные участки в аренду и на продажу, нежилые помещения в аренду и на продажу, здания с земельными участками, а также объекты под недропользование и под водопользование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в муниципальном округе Рузский сдается в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 5,79 соток, расположенный в деревне Леньково. Начальная цена — 88 094,85 руб/год. В Дмитровском муниципальном округе можно взять в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 13,4 соток, расположенный в деревне Насадкино. Начальная цена — 762 795 руб. В городском округе Ступино можно взять в собственность земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 15,05 соток, расположенный в селе Большое Скрябино. Начальная цена — 840 271,6 руб.

Для бизнеса также есть новые предложения: в городском округе Орехово-Зуевский сдается в аренду земельный участок под производственную деятельность, там также есть на торгах в аренду земельный участок под строительную промышленность. В городском округе Богородский на торгах в аренду земельный участок под бытовое обслуживание, а в муниципальном округе Дмитровский на торгах в аренду земельный участок под объекты дорожного сервиса.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.