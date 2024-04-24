Около 40 жителей сел Подмосковья подали заявки на приобретение жилья в 2025 г

На территории Московской области завершился прием заявок на предоставление в 2025 году социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В министерство сельского хозяйство РФ обратились 39 граждан из 10 городских округов Московской области, осуществляющие свою деятельность на территориях сельских населенных пунктов региона, подали заявки на предоставление выплат.

«В первую очередь мера господдержки рассчитана на помощь людям, которые трудятся в агропромышленном комплексе региона с целью привлечения кадров на село и увеличении численности населения в сельской местности. Социальную выплату можно использовать на строительство или приобретение жилья. Для нас важно, чтобы у каждой семьи были комфортные условия проживания и стимул двигаться дальше» — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Социальные выплаты предоставляется в рамках государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» реализуемой министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области при участии средств госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2024 году двое граждан из городских округов Ступино и Шаховская Московской области получили социальные выплаты на строительство жилых домов на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.