Около 40 педагогов из Ленинского округа приобрели жилье по «Соципотеке»

В подмосковном Ленинском городском округе 38 учителей и воспитателей из муниципальных образовательных организаций стали обладателями сертификатов на льготное приобретение жилья в рамках губернаторской программы «Социальная ипотека» за 8 лет действия данной меры социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Участник данной программы, приобретая жилье в ипотеку, платит только проценты по кредиту, а первоначальный взнос и платежи по основному долгу осуществляются из областного бюджета. Данная поддержка доступна как молодым специалистам, так и профессионалам с большим опытом. Это один из факторов, позволяющий привлекать квалифицированных педагогов в образовательные учреждения Ленинского округа», — приводятся в сообщении слова заместителя главы муниципалитета Ивана Гетмана.

Уточняется, что наибольшее количество участников данной программы было в 2020 году: тогда 11 педагогов из Ленинского округа получили сертификаты. В 2024 году обладателей «Социальной ипотеки» было шестеро. Одна из них — учитель математики и физики из Лопатинской школы Валентина Сергеевна Хонюкова. Ее общий педагогический стаж — 8 лет, в Видное она переехала из Оренбурга, где получила образование. На сегодняшний день Валентина уже приобрела квартиру на льготных условиях и делает в ней ремонт.

«После переезда в Ленинский округ сначала жила в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной мере поддержки, тоже решила подать документы и в итоге получила сертификат. Свою «однушку» выбрала на вторичном рынке. Квартира достаточно просторная. Теперь у меня есть свое «гнездышко», где я хозяйка», — рассказала Валентина Хонюкова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.