Около 4 тыс консультаций по услугам БТИ провели с помощью мобильного офиса в Подмосковье

Услуги БТИ Московской области можно получить не только на официальном сайте учреждения, в окнах БТИ в МФЦ или по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88, но и в мобильном офисе, который был запущен для удобства жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Новый формат — мобильный офис БТИ — стал востребованным у наших жителей, ведь теперь услугами бюро технической инвентаризации могут без проблем пользоваться дачники, члены гаражных кооперативов, не тратя времени на выезды в офис. Офис приезжает сам. Для работы есть все — брендированный микроавтобус оборудован всеми техническими средствами, а специалисты помогают решить любую проблему. Только в этом году с помощью мобильного офиса проведено 2 200 консультаций, а за два года — 3 950», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Консультации, по словам генерального директора ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеевой, касаются самых разных услуг учреждения.

«Наши специалисты отвечают на все интересующие вопросы граждан и, более того, могут сразу же заключить договор на ту или иную услугу. Для этого у нас есть все условия», — подчеркнула Нелли Алексеева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.