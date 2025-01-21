Около 250 молодых семей в Подмосковье получили сертификаты на приобретение жилья
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В 2025 году в Подмосковье продолжит реализовываться программа «Молодая семья». Для молодых семей в регионе предусмотрена субсидия на приобретение жилья, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В январе этого года сертификаты получили 246 молодых семей из 45 муниципальных образований Московской области, на эти цели предусмотрено свыше 865 миллионов рублей», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.
Программа «Молодая семья»
Условия участия:
- возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
- признание молодой семьи нуждающейся в жилищных помещениях;
- семья имеет место жительства в Московской области;
- наличие у семьи доходов либо денежных средства, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных.
Размер выплаты:
- не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;
- не менее 35% расчётной стоимости жилья для молодых семей имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и одного ребенка и более.
«Многие молодые семьи к началу своего жизненного пути не имеют возможности обзавестись собственным жильем. Данная программа — помощник в решении этого вопроса. Выплаты семьи могут направить на покупку жилья или погашение ипотеки», — отметил Олег Гаджиев.
Для чего используется выплата
Для оплаты:
- цены договора купли-продажи жилого помещения;
- цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа;
- цены договора участия в долевом строительстве при условии внесения соответствующих средств на счет эскроу;
- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья;
- для осуществления последнего платежа в счет уплаты первого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность;
- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (если на момент заключения ипотечного кредитного договора семья была признана нуждающейся в жилых помещениях).
Как получить
На портале государственных и муниципальных услуг Московской области запущена комплексная услуга «Молодая семья».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.