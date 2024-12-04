Около 230 обращений граждан поступило в Минстрой Подмосковья в ноябре

В ноябре жители Подмосковья направили в министерство строительного комплекса Московской области 228 обращений. Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего (132 раза) граждане интересовались сроками и механизмами переселения из аварийного жилья, еще 49 раз — планами и сроками строительства социальных объектов — школ и детских садов. Остальные обращения касались других тематик.

Всего с начала года в ведомство поступило больше 2 100 обращений граждан. Большая часть обращений, поступивших с начала года, относится к сфере жилищной политике, а из этой тематики основной массив касается переселения из аварийного жилфонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.