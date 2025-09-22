Около 20 закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 15 по 19 сентября в Единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 19 закупок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной в р. п. им. Воровского Богородского городского округа, а также участков тепловых сетей в городском округе Лосино-Петровский. В городе Дедовск округа Истра планируется строительство канализационной насосной станции школы-интерната и напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации. Выполнение работ будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту наплавного моста через р. Москва в городском округе Коломна, а также выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ транспортно-пересадочного узла «Подольск» в городском округе Подольск.

Продолжается реализация госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В Серпухове планируется капитальный ремонт МАУК «Парки Серпухова» Дворца торжеств «Центральный».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.