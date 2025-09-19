Около 20 га предоставили фермерству Подмосковья для развития животноводства

Почти 20 га земли в д. Селково переданы крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) Сергиево-Посадского округа для развития хозяйства, которое действует в Подмосковье уже 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Молодое фермерство занимается разведением крупного рогатого скота и производством мяса. Поголовье составляют более 30 коров и порядка 30 телят абердин-ангусской породы. Особи этой породы отличаются высокой плодовитостью и хорошей приспосабливаемостью, а их мясо — нежностью, сочностью и «мраморностью».

Как рассказала глава КФХ Жанна Левоновна, фермерскую деятельность хозяйство ведет с 2020 года, когда выиграло грант регионального Минсельхоза. На него фермеры купили первых коров и благоустроили территорию свободного выгула. Полученные 19,8 га земли собираются использовать для дальнейшего развития фермы.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время в хозяйстве содержится более 60 голов крупного рогатого скота. В прошлом году объем производства мяса составил 13 тонн. Узнать, какие меры поддержки доступны региональным сельхозпроизводителям, а также требования к получателям можно на интерактивном портале «Мой АПК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.