Около 2 тыс межевых планов подготовили специалисты БТИ Подмосковья за лето

За три летних месяца 2025 года филиалы БТИ Московской области провели межевание 1964 земельных участков. Были выполнены кадастровые работы для установления и закрепления границ земельных участков на местности, а также определения их площади и местоположения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Больше всего межевых планов подготовлено в Орехово-Зуевском (293), Балашихинском (273) и Западном (272) филиалах БТИ Московской области.

Межевой план необходим:

для постановки земельного участка на кадастровый учет;

для уточнения границ земельного участка и подтверждения его площади;

при объединении или разделе земельных участков;

при разрешении споров о границах и при исправлении кадастровых ошибок.

Для того, чтобы воспользоваться услугой по подготовке межевого плана, жители Подмосковья могут обратиться в окна БТИ Московской области в МФЦ и по номеру горячей линии +7 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.