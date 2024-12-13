Около 180 тыс заявлений подали жители Подмосковья на регистрацию недвижимости

На территории Московской области за ноябрь 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило около 180 тыс. заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 18 тысяч заявлений. На регистрацию ипотеки подано около 10 тысяч заявлений, из которых около 93% — в электронном виде. На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 5 тысяч заявлений, из которых более 96% — в электронном виде.

Данные показатели отражают высокий уровень активности жителей региона и эффективность работы управления. Подать заявление и прилагаемые к нему документы для проведения учетно-регистрационных действий можно через электронные сервисы Росреестра.

«На территории Московской области число сделок в электронном виде увеличивается, что указывает на преимущество электронного формата регистрации объектов недвижимости. Реализация электронных услуг способствует повышению доступности государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации Росреестра в интересах заявителей. Росреестр активно внедряет цифровые технологии для улучшения государственных услуг и совершенствования процесса сделок с недвижимостью для жителей региона», — отметила начальник отдела организации и контроля управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.