Около 170 обращений граждан поступило в Минстрой Подмосковья за август

Так, 121 раз граждане интересовались сроками и механизмами переселения из аварийного жилья, еще 21 раз — планами и сроками строительства социальных объектов — школ и детских садов. Остальные обращения касались других тематик.

Наибольшее число запросов поступило от жителей Шатуры, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского округов, а также Красногорска, Мытищ и Истры.

Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы.

С начала года в ведомство поступило 1517 обращений граждан. Большая часть обращений, поступивших с начала года, относится к сфере жилищной политике, а из этой тематики основной массив касается переселения из аварийного жилфонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.