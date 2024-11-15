Очистные сооружения в округе Кашира достроены более чем на 40%

В городском округе Кашира продолжается реализация проекта по строительству очистных сооружений мощностью 20 тысяч кубических метров в сутки в Терново-1 в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов выехал на место строительства очистных для проверки хода работ.

«На сегодняшний день выполнение строительно-монтажных работ составляет 41%. С учетом монтажа оборудования объект готов на 25%. На 75% выполнены монолитные работы по возведению фундаментов и стен по 7-ми зданиям. В настоящее время идет установка металлоконструкций и колонн, выполняется гидроизоляция», — сказал Михаил Николаевич.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.