Очистные сооружения в Богородском округе заработают уже в сентябре 2025 года

В ходе капитального ремонта на территории деревни Тимохово Богородского городского округа специалисты подрядной организации завершили подготовительные работы и начали установку нового комплекса блочно-модульных очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В настоящее время рабочие приступают к завершающему этапу монтажа, который планируется закончить до конца июля.

Строительные работы выполнены на 70%, полный ввод системы в эксплуатацию запланирован на конец сентября.

«В 2025 году планируется к вводу 150 объектов. Хочу отметить, что примерно 45% всех мероприятий приходится на 5 округов: Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна. Там предстоит самая большая работа в этом году. Если говорить о статусе на сегодняшний день — по оставшимся объектам работы должны быть начаты до 1 августа. Завершить все планируется до 30 ноября», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Особенности устройства комплекса объекта — сооружение состоит из готовых модулей отечественного производства, позволяющих оперативно заменить любые элементы и значительно упростить техническое обслуживание.

Новые очистные сооружения получат производительность до 450 куб. м в сутки и обеспечат качественной очисткой воды порядка 900 жителей.

Дополнительно на объекте установят автоматическую систему мониторинга, которая в режиме реального времени будет отслеживать качество сбросов и работу оборудования.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.