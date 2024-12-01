Очередной объект самовольного строительства ликвидировали в Подмосковье

В рамках проведения работы по ликвидации недостроенных, аварийных и самовольно возведенных объектов на территории Московской области в селе Константиново городского округа Воскресенск было выявлено самовольно возведенное здание нежилого назначения, расположенное на улице Придорожной. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Правообладатель без разрешительной документации возвел двухэтажное нежилое здание на земельном участке, расположенном вдоль федеральной автодороги А-108 «Московское большое кольцо», вблизи жилой застройки. Площадь объекта составляла порядка 420 кв. м. Сооружение находилось в заброшенном состоянии, прилегающая территория была замусорена и не имела ограждения.

В результате постройка была признана самовольной и подлежащей сносу. Силами администрации Воскресенска были проведены работы по демонтажу. В настоящий момент участок освобожден от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.