Очередное учреждение образования достроили в Ленинском округе раньше срока

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проинспектировал готовность к открытию 1 сентября нового детского сада, рассчитанного на 310 воспитанников, в жилом комплексе «Эко Видное 2.0». Этот дошкольный корпус станет частью школы № 11 и ее одиннадцатым зданием. Об этом сообщает пресс-служба главы округа.

«Совсем недавно, 9 января, совместно с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, мы открыли здесь школу с опережением графика на 9 месяцев. Изначально планировалось, что детский сад на 310 мест будет сдан позже, к концу года. Мы обратились к застройщику с просьбой завершить работы досрочно, как и в случае со школой. Новый детский сад к 1 сентября полностью готов: все залы и помещения оборудованы современной мебелью и техникой, штат укомплектован, прилегающая территория благоустроена», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Он также добавил, что на данный момент в новый детский сад записаны около 200 детей, и к концу октября 2025 года он будет заполнен полностью. Для маленьких воспитанников созданы все самые необходимые и современные условия.

«Трехэтажное здание площадью 3,7 тыс. кв. м рассчитано на 13 групп для детей от двух до семи лет. При проектировании особое внимание уделялось энергоэффективности и максимальному использованию естественного освещения: в актовом и музыкальном залах установлены двусветные окна, наполняющие помещения светом. Планировка учитывает возрастные особенности: на первом этаже расположены группы для самых маленьких, на втором — музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты психолога и логопеда, на третьем — подготовительная группа и универсальное пространство для кружков. Территория детского сада оснащена системой видеонаблюдения «Безопасный регион», — отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что этот новый детский сад стал частью масштабной образовательной инфраструктуры жилого комплекса «Эко Видное 2.0». В декабре здесь была возведена школа на 1 100 учащихся, а в 2019 году был введен в эксплуатацию еще один детский сад на 200 мест. Вся инфраструктура расположена вдоль реки Купелинки, в непосредственной близости от прогулочной зоны со спортивными площадками для командных игр, скалодромом и зоной воркаута.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.