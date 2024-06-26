Общественные объекты появятся в Зеленограде в рамках комплексного развития

Неэффективно используемые участки в районах Силино и Матушкино в Зеленограде реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас здесь размещены устаревшие объекты, сообщается на сайте мэра Москвы.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что два участка общей площадью 3,07 га находятся на проспекте Генерала Алексеева и в проезде 4801. Они являются частью одного проекта комплексного развития территорий.

«Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются более чем в один миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 38,6 миллиона рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут 120 рабочих мест», — добавил он.

Вместо них здесь появится отстойно-разворотная площадка городского транспорта.

«В рамках редевелопмента участков планируется возвести недвижимость площадью более 2,5 тысячи квадратных метров для обслуживания перевозок пассажиров, а также сделать стоянки транспорта общего пользования», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам Гамана, специалисты также проведут все нужные работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети.