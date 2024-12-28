Образовательный центр ввели в эксплуатацию в ЖК «Тетрис» Красногорска

В ЖК «Тетрис» городского округа Красногорск введен в эксплуатацию образовательный центр с блоком начальных классов на 160 учеников и дошкольным отделением для 260 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь трехэтажного здания составляет порядка 7 тыс. кв. метров. В нем оборудованы различные учебные классы начальной школы, спальни-игровые для групп продленного дня, ресурсный центр, методические кабинеты, пищеблок. В помещениях ДОУ построены групповые ячейки, а также спортивный, актовый и музыкальный залы, медицинский блок с кабинетом психолога, логопеда и административно-бытовые помещения. В центре установлена мебель из высококачественных и нетоксичных материалов.

На территории оборудованы современные спортивные площадки и тематические зоны для уроков на свежем воздухе. В рекреационных пространствах установлены различные игровые модули, в том числе шашки и шахматы, магнитно-маркерные доски с комплектом тематических магнитов, мини-гольф, тактильная дорожка с выпуклой поверхностью, спортивный балансир для упражнений, а также разноуровневые маты для развития движения.

ЖК «Тетрис» включает девять жилых башен на въезде в Красногорск, пять из которых уже сданы. Выигрышная локация комплекса сочетает развитую инфраструктуру района и транспортную доступность — станция МЦД в двух минутах пешком, удобные выезды на ключевые магистрали. В непосредственной близости находятся пять крупных парков, в том числе Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.