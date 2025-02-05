Образовательный комплекс в ЖК «Тетрис» Красногорска откроется 1 сентября

Депутат совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов оценил качество строительства блока начальной школы и детского сада в ЖК «Тетрис». Строительные работы завершились уже в декабре 2024 года, сейчас же ведется генеральная уборка помещений и установка парт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объект уже почти готов принять юных красногорцев.

«Этот объект сдали в декабре прошлого года. Сейчас идет клининг, подготовка к передаче муниципалитету. Прошлись по кабинетам. Все очень красиво, современно, даже есть лифт. Очень большие просторные коридоры, светлые кабинеты. Очень приятно, что уже к сентябрю дети пойдут сюда в школу и детский сад», — сказал Бадретдинов.

В просторных классах и помещениях школа и детский сад общей площадью 6 тыс. квадратных метров примут 420 детей. Возведение социальных объектов — важное направление, которому уделено пристальное внимание администрации и профильных ведомств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.