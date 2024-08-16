Образовательный комплекс в ЖК «Тетрис» Красногорска готов наполовину

В жилом комплексе «Тетрис» Красногорска в рамках комплексного развития территорий возводят образовательное учреждение, рассчитанное на 420 детей. Комплекс будет включать блок начальных классов на 160 мест и дошкольное отделение на 260 мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

Современный детский сад и начальная школа, названная в честь автора знаменитой на весь мир игры «Тетрис» Алексея Пажитнова, расположены прямо под окнами жителей жилого комплекса на Почтовой улице.

В работах на строительстве объекта задействовано 48 рабочих. В трехэтажном здании общей площадью 6,7 тыс. кв. метров ведется монтаж витражей и обустройство кровли, выполняются электромонтажные работы и устройство наружных сетей, в том числе хозяйственно-бытовой, ливневой канализаций и водопровода.

По проекту в ЖК «Тетрис» построят девять ярких жилых многоэтажек и образовательный комплекс. На территории будет создана комфортная среда со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.