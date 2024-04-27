Образовательный комплекс в ЖК «Тетрис» Красногорска готов на 40%

Образовательный комплекс в красногорском ЖК «Тетрис» готов на 40%. Девелопер проекта активно возводит вторую очередь жилого комплекса — четыре многоэтажных дома и инфраструктурные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В их числе образовательный комплекс на 420 мест общей площадью 7 тыс. кв. метров. На площадке идет активная стройка: работает 256 человек и 8 единиц техники.

В соответствии с графиком строительных работ в секциях жилых домов ведется монтаж внутренних инженерных систем: вертикальных стояков электроснабжения и отопления; вытяжной вентиляции и пожарного водопровода. Строители устанавливают плиты перекрытия верхних этажей и ведут кладку наружных стен, в некоторых секциях уже устанавливаются окна.

Монолитная конструкция здания школы полностью возведена. Здесь идет кладка стен второго и третьего этажей, а также монтаж витражей. Инженеры монтируют вентиляцию и занимаются устройством пароизоляции кровли.

В «Тетрисе» будут не только жилые многоэтажки, но и насыщенная инфраструктура, включая современную начальную школу и детский сад — образовательный комплекс уже готов на 40%.

Обширная территория будет отведена под газоны и зеленые насаждения, рядом со школой на 777 кв. м растянутся беговые дорожки с качественным покрытием. У жильцов комплекса будут закрытые дворы без машин — все, что нужно для комфортной жизни», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Ввод в эксплуатацию первых домов второй очереди жилого комплекса запланирован на II квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.