Образовательный комплекс в Красногорске готов на 37%

В Красногорске на территории ЖК «Тетрис» идет строительство воспитательно-образовательного центра. Девелопер проекта возводит образовательное учреждение с блоком начальных классов на 160 мест и дошкольным отделением на 260 мест. Проект предусматривает оборудование современной физкультурно-спортивной зоны, включая четыре универсальные всесезонные дорожки для бега, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ленты беговых дорожек с высококачественным покрытием будут огибать площадки для подвижных игр учащихся начальной школы. Ребята смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе. Для этого застройщик обустроит спортивные комплексы и полосы препятствий, поставит разноуровневые турники, канаты и гимнастические бревна. Отдельно будет оборудована баскетбольная площадка. Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки сделает тренировки на улице максимально безопасными.

«Качественное благоустройство территории школы поможет детям проводить время на улице с пользой для здоровья. А по выходным и в свободные от школьных занятий часы пробежки смогут совершать жители всех возрастов», — сказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Строительные работы идут в соответствии с графиком. Образовательный комплекс готов на 37%. Ведется устройство наружной теплосети и внутренних инженерных систем.

Площадь образовательного комплекса составит 6,7 тыс. кв. метров. Будущие школа и детский сад войдут в состав комплексной жилой застройки района вместе с объектами административного, общественного и инженерно-транспортного назначения. Реализация проекта запланирована на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.