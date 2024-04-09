Образовательный комплекс со скалодромом появится в Южнопортовом районе столицы

В Южнопортовом районе столицы появится образовательный комплекс на 550 мест, состоящий из блока начальных классов и детского сада, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект будет построен по адресу: Волгоградский проспект, д. 32/4 (ЮВАО). Он войдет в состав жилого комплекса «Метрополия».

«В состав образовательного комплекса войдут блок начальных классов на 400 мест и детский сад на 150 мест. Общая площадь составит 12,5 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из трехэтажной школы и двухэтажного дошкольного учреждения. Соцобъект будет построен за счет внебюджетных источников. Работы по возведению планируется завершить до конца 2025 года, после чего образовательное учреждение передадут городу», — поделился Бочкарев.

В детском саду будет шесть групповых ячеек со спальнями и зонами для игр, а также отдельными спортивными залами со скалодромом и общим музыкальным залом.

В блоке начальных классов будет многосветное пространство, выполняющее как функцию актового зала, пространства для различных занятий, так же как лекторий и вернисаж. В рамках исследовательской деятельности школьники смогут посещать робокласс и лабораторию микроэлектроники. Также предусмотрены универсальный спортивный зал со специальным амортизирующим покрытием, медиатека, информационно-библиотечный центр и обеденный зал на 200 мест.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что площадь благоустройства прилегающей территории составит более 0,8 га.

«Для воспитанников детского сада обустроят прогулочные площадки и место для спортивных мероприятий, а для школьников — зоны для подвижных игр, занятий спортом и активного отдыха», — заключил Левкин.