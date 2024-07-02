Образовательный комплекс «Полет» в Подмосковье заработает 1 сентября

На финишной прямой строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска. Строительная готовность объекта более 90%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), которые направлены на развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. В министерстве уточнили, что сейчас строители ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели. На прилегающей территории завершаются работы по благоустройству — ведется озеленение, устройство тротуаров, установка детских игровых комплексов.

Строители сдают комплекс с опережением — на год раньше срока по контракту

Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 1,7 тыс. мест. В нем разместится школа на 1,5 мест и детский сад на 200 мест.

В здании обустроены отдельные образовательные блоки для дошкольников, начальной и основной школы. Помимо обычных составляющих образовательных учреждений, здесь появятся мастерские и лаборантские, библиотечно-информационный центр, административно-офисная зона. На прилегающей территории создадут спортивную, игровую зоны, а также место для проведения общешкольных мероприятий.

Торжественное открытие комплекса состоится 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.