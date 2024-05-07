Образовательный комплекс «Полет» в Красногорске готов на 80%

Воспитательно-образовательный комплекс со школой и детским садом в мкр. Павшинская Пойма Красногорска готов на 80%. Ввод нового объекта образования запланирован на август, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Социальный объект возводят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Воспитательно-образовательный комплекс «Полет» рассчитан на 1,7 тыс. мест. В нем появится школа на 1500 мест и детский сад на 200 мест.

В возведении 4-этажного здания площадью более 26,5 тыс. кв. метров задействовано 185 человек и 5 единиц техники. Строители ведут отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Ведется поставка технологического оборудования.

На прилегающей территории идут масштабные работы по благоустройству. Совсем скоро здесь появятся спортивные площадки для игры в баскетбол и волейбол, игровые площадки для дошколят и учеников младшей школы, места для отдыха и проведения мероприятий.

В школе оборудуют учебные кабинеты (80 основных и 33 специализированных), мастерские по обработке ткани, металла и дерева, помещения для групп продленного дня, кружковые и библиотеку с читальным залом. Для школьных постановок и праздничных мероприятий запроектирован актовый зал с артистическими и многофункциональные спортивные залы для занятий спортом. Также в здании появятся кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет с процедурной.

Сдать объект планируется к 1 сентября 2024 года.

Это первый воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Павшинская Пойма. С его открытием у детей появится возможность получать образование рядом с домом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.