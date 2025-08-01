Обновленное реанимационное отделение откроется в Подольске после реконструкции

Завершена реконструкция реанимационного отделения во втором хирургическом корпусе Подольской областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.

В обновленном отделении, рассчитанном на 15 коек и 30 сотрудников, размещены палаты интенсивной терапии (на 3 и 4 койки), противошоковая палата, изолятор, служебные и складские помещения. Отделение предназначено для пациентов, нуждающихся в реанимационных мерах и интенсивном наблюдении после операций.

За счет модернизации в отделении реанимации ликвидирован дефицит коек, минимизировано время оказания помощи благодаря удобному расположению отделения рядом с операционным блоком и диагностическими кабинетами. Это повысит качество и доступность неотложной медицинской помощи для подольчан.

Обновление медучреждения проводили под строгим контролем Главгосстройнадзора Московской области.

После проверки объекта застройщику выдано заключение о соответствии проектной документации. В ближайшее время отделение начнет прием пациентов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.