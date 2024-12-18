сегодня в 17:09

Обновленная школа № 10 в Щелкове откроется в 2025 году

В подмосковном Щелково на улице 60 лет Октября, д. 12А, проведут капитальный ремонт здания школы № 10. Контракт на проведение работ заключен с ООО СК «Молния», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут по государственной программе Московской области за счет средств бюджета.

Проектом предусмотрены ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входной группы с ограждением, устройство пандусов и бетонного крыльца, замена полов, ремонт стен, потолков, электроосвещения, вентиляции теплового узла. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Условия для учебы и отдыха ребят сделают еще комфортнее.

Завершат все работы на объекте в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.