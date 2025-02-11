Обновленная сельская библиотека открылась в Коломне после ремонта

Обновленная Лесновская библиотека в городском округе Коломна открыла свои двери после ремонта. Более 1 200 читателей библиотеки уже оценили преображение, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Библиотека полностью изменилась. Мы видим красивые стены и пол, новую удобную мебель, уютное пространство. Посетители отмечают, что теперь у нас стало светлее и красивее, появилось больше желающих проводить здесь время», — отметила заведующая филиалом Лесновской сельской библиотеки Наталия Архипова.

На абонементе и в зоне мероприятий обновили напольное покрытие. Также в помещении сельской библиотеки смонтировали подвесной потолок и установили новые светильники. Обновили межкомнатные двери и мебель.

Для удобства сотрудников и комфорта читателей помещения зонировали. Теперь пространство для мастер-классов и мероприятий отделили от зоны выдачи книг.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.