Обновление стадиона «Чайка» в Королеве вышло на финишную прямую

В рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» председатель совета депутатов Александр Ходырев проверил ход капитального ремонта на самом значимом для жителей микрорайона Юбилейный спортивном объекте — стадионе «Чайка», сообщает пресс-служба председателя совета депутатов.

Осмотрели новые трибуны и подтрибунные помещения, центральное поле и зоны для игровых видов спорта. После открытия здесь можно будет заниматься классическим и пляжным волейболом, хоккеем, футболом, баскетболом, бегом и другими активностями.

Большое обновление стадиона, которое проводится при поддержке губернатора Андрея Воробьева, вышло на финишную прямую.

«Предыдущая реконструкция «Чайки», проведенная в 2007 году, оказалась неудачной из-за недобросовестности подрядчика. После многочисленных обращений жителей Королева было принято решение о проведении капитального ремонта. Готовность объекта составляет более 95%. Ремонт идет в графике, к концу текущего года все работы будут завершены. Благодарю строителей за работу! Убежден, что совсем скоро здесь снова зазвучат голоса юных спортсменов и болельщиков!» — сказал председатель совета депутатов Александр Ходырев.

На данный момент на стадионе устанавливают мебель в обновленном административном здании, утилизируют строительный мусор и развешивают информационные таблички. Во дворе уже стоят новые тренажеры и площадка с турниками и брусьями для силовых тренировок.

В ходе реконструкции полностью заменили канализацию, установили новые трубы и колодцы, а на новом футбольном поле теперь есть система подогрева. Вдоль периметра стадиона установили современные фонарные столбы с диодными лампами. Также появились новый теннисный корт и хоккейная площадка.

На последнем заседании фракции обсуждались планы на следующий год. Приоритетами станут развитие транспортной инфраструктуры, модернизация образовательных учреждений и благоустройство новых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.