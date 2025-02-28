Обманчивое потепление: эксперты оценили снижение цен на новостройки

Генеральный директор «Главстрой-Недвижимости» Алексей Гусев заявил, что тренд на снижение цен на новостройки в Москве скорее можно считать временным, сообщает Life.ru .

По его словам, в долгосрочной перспективе следует рассчитывать на противоположные тенденции: сокращение предложений на рынке, рост себестоимости и возвращение депозитов на рынок.

«Снижение цен связано с уменьшением объема спроса, которое произошло во второй половине прошлого года, в первую очередь, из-за прекращения одних и сокращения других льготных ипотечных программ. Однако уже в начале 2025 года спрос стабилизировался. Одновременно с этим на рынке фиксируется сокращение предложения и запуска новых объемов продаж», — прокомментировал ситуацию заместитель коммерческого директора по продажам жилой недвижимости ГК «А101» Владимир Колесников.

Ранее сервис «Яндекс.Недвижимость» сообщил об относительной стагнации стоимости метра на первичном рынке жилья в городах-миллионниках. Медианная цена метра в новостройках, по последним данным, составила 180 000 рублей, то есть снизилась на 0,1%.