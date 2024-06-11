Объявлен конкурс на реконструкцию детсада в Лобне

Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта МБОУ СОШ № 1 со строительством пристройки на 80 мест в городском округе Лобня. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ СОШ № 1 со строительством пристройки на 80 мест по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Комиссара Агапова, д. 8А».

Параметры существующего здания МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 «Золотой петушок»:

здание 2-х этажное общей площадью — 1 881,8 кв. метров;

год постройки — 1974 г;

проектная мощность 160 мест, но фактическое наполнение больше, в связи с чем пристройка рассчитана на еще 80 мест.

Основные параметры рассматриваемого техническим заданием ОКС:

— общей площадью — 1057,6 кв. метров;

— количество надземных этажей — 2 этажа;

— количество подземных этажей — 1 (подвал);

— количество детей — 80 чел.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.