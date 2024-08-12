Объявлен конкурс на капремонт школы в городском округе Электросталь

Объявлено проведение открытого электронного конкурса на выполнение работ и оказание услуг для капитального ремонта 2-го корпуса школы № 13 с УИОП в городском округе Электросталь, сообщает пресс-служба комитет по конкурентной политике Московской области.

Извещение о конкурсе опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок. В рамках конкурса требуется провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт с поставкой необходимого оборудования. Работы будут производиться в здании школы по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Радио, д. 36. Общая площадь ремонтируемого объекта составляет 3 187,8 кв. метров.

Проект финансируется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Завершение работ запланировано на 2025 год.