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Объявлен конкурс на капитальный ремонт больницы в Люберцах

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«В рамках проведения капитального ремонта в 2026 году планируется отремонтировать 2 751,6 кв. метров помещений», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным