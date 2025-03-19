Обеспечен свободный подъезд к торговому центру в СВАО

В Останкинском районе демонтированы три незаконно установленных шлагбаума на подъезде к торговому комплексу, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ограждающие устройства на ул. Аргуновская, вл. 3, корп. 1 выявили инспекторы контрольного ведомства.

«Шлагбаумы были установлены в нарушение договора аренды земельного участка и существующего порядка размещения ограждений. Согласно договорным обязательствам на данной территории размещение временных сооружений без разрешений и согласований не допустимо. В связи с незаконным ограничением доступа и воспрепятствованием свободному паркованию автомобилей рядом с торговым центром, приняты меры по демонтажу самовольно установленных шлагбаумов», — уточнил Бобров.

Сообщить о незаконных шлагбаумах, заборах, антипарковочных столбиках с цепочками можно через чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram. Специалисты проверят информацию и при наличии состава правонарушения оперативно примут меры.