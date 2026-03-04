Объем сданного по реновации жилья в Москве достиг рекордных показателей

По итогам 2025 года в Москве зафиксирован двукратный рост ввода объектов капитального строительства, профинансированных из городского бюджета. Показатель достиг 240 объектов против 120 годом ранее — это лучший результат за последние 15 лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Речь идет о недвижимости, возведенной в рамках адресной инвестиционной программы, включая социальные объекты — школы, детские сады, больницы, а также о жилых домах, построенных по программе реновации.

Именно реновация, действующая в столице с 2017 года, во многом обеспечила столь существенный рост. Объемы жилья, сданного по этой программе, увеличились в 1,7 раза — с 1,3 млн кв. м в 2024-м до рекордных 2,3 млн кв. м в 2025-м. Это наивысший годовой показатель за все время реализации программы.

«За прошедший год наш подход к реализации адресной инвестиционной программы существенно эволюционировал: мы критически пересмотрели все наши планы и максимально сдвинули влево сроки по тем объектам, где это возможно, потому что ускорение строительства напрямую снижает стоимость — каждый год промедления добавляет к цене проекта 8–10% из-за инфляции и удорожания материалов. Мы сформировали долгосрочные производственные планы и заранее расторговали контракты, чтобы подрядчики могли прогнозировать свою загрузку и, соответственно, ускорять работу», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что параллельно продолжили активно внедрять технологии информационного моделирования, префаб-технологии и крупномодульное строительство — это ускоряет ввод, повышает качество объектов и снижает нагрузку на городскую инфраструктуру. Одним из ярких примеров эффективности новых подходов стал мировой рекорд, поставленный в рамках реновации.

«В 2025 году в рамках программы реновации мы поставили мировой рекорд по скорости строительства: жилой дом с полноценной отделкой квартир и инженерными сетями был полностью построен всего за 6,5 месяцев, при этом монтаж готовых блоков на площадке занял около месяца. Всего по итогам прошлого года было введено рекордное количество объектов, возведенных за счет городского бюджета», — добавил Ефимов.

Всего в 2025 году в столице было построено 16 млн кв. м недвижимости, что на 13% выше показателей 2024 года (14,2 млн кв. м). Этот объем составляет 10% от всего фонда, возведенного в городе за последние 15 лет. Из них 7,4 млн кв. м приходится на чистую площадь жилых помещений, что на 14% превышает результат предыдущего года (6,5 млн кв. м).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что около 258 тыс. москвичей уже переехали или находятся в процессе переезда в новые квартиры. В настоящее время на этапах проектирования и возведения находится примерно 11 млн кв. м жилья.