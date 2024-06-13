Объем реализованной недвижимости ГК «ФСК» в Подмосковье вырос на 12%

В Московской области ГК «ФСК» подвела итоги деятельности. Так, за первые пять месяцев текущего года ГК ФСК реализовала 104 200 кв. метров недвижимости, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошедшего года. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Это обусловлено тем, в течение 2023 года компания вывела на рынок 5 новых проектов в Московской области, три из которых жилые комплексы комфорт-класса: ЖК «1-й Южный» (Ленинский г. о.), «1-й Донской» (Ленинский г. о.), «1-й Шереметьевский» (г. Химки). Также два проекта совместно с компанией, входящей в Группу, ФСК Family, в сегменте загородного строительства — малоэтажный жилой комплекс «Жаворонки Клаб» (Одинцовский р.н, д. Митькино) и коттеджный поселок «Сабурово Клаб» (г.о. Красногорск, д. Сабурово).

«Мы видим высокий интерес на недвижимость в Московской области. Это обусловлено тем, что стоимость квадратного метра значительно ниже, чем на столичную недвижимость сопоставимого класса в среднем на 20-30%. Получается, что за такую же сумму покупатель может приобрести более просторную квартиру, при этом объекты имеют хорошую транспортную доступность и развитую социальную инфраструктуру. В своих комплексах комфорт-класса мы возводим полноценные жилые микрорайоны со своими школами, детскими садами и поликлиниками», — комментирует директор департамента аналитики и планирования продаж ГК ФСК Ксения Цаплина.

Всего объем текущего строительства ГК «ФСК» в Московской области по данным ЕРЗ составляет 680,3 тыс. кв. метров полезной жилой площади. В настоящее время девелопер реализует здесь 11 проектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.