Объем реализации столичных нежилых помещений на торгах вырос в 3,9 раза

Объем реализации городских нежилых помещений на торгах в Москве увеличился в 3,9 раза за пять лет, сообщил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Общая площадь проданной недвижимости составила около 172,2 тыс. кв. м.

«Коммерческая недвижимость от города пользуется высоким спросом у инвесторов. Если в 2019 году было реализовано около 320 объектов, то в 2023-м — почти 1,3 тыс. При этом общая площадь увеличилась в 4,2 раза — примерно до 172,2 тыс. кв. м. Рост обусловлен цифровизацией всего процесса реализации имущества и корректировкой условий проведения конкурентных процедур», — объяснил Гаман.

Город предлагает предпринимателям большой выбор недвижимости для открытия или расширения бизнеса. Предприниматель может ориентироваться на местоположение помещения, площадь, этаж и наличие отдельного входа. Практически все объекты — свободного назначения.

В настоящее время все этапы — от подачи заявки на участие в торгах до заключения договора и получения доступа в приобретенное помещение — проходят онлайн. Кроме того, Москва использует вторичные способы продажи — посредством публичного предложения и без объявления цены.

«Привлекательность предложений и возможность заключения сделок напрямую с городом способствуют росту популярности торгов по продаже коммерческих помещений: только за первое полугодие 2024-го в ходе процедур было реализовано более 1,1 тыс. нежилых помещений различной площади, а конкуренция составила свыше семи участников на лот», — уточнил руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В небольших помещениях чаще всего открываются магазины, кафе, парикмахерские, салоны красоты, танцевальные и художественные студии. Крупные объекты служат для размещения ресторанов, супермаркетов, офисов, выставочных залов и других видов бизнеса. Все это способствует развитию столичной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

Информация о выставляемых на торги помещениях представлена на столичном инвестиционном портале.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».