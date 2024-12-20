Эксперт Сухий рассказал о перспективных объектах для вложений в 2025 году

Интересными для вложения средств остаются объекты стрит-ритейла, земельные участки, некоторые форматы гостиничных помещений, а также квартиры для сдачи в аренду, сообщил РИАМО сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий.

«В число самых перспективных для инвестиций в следующем году входят те сегменты рынка недвижимости, в которых наблюдается дефицит предложения. В столичном регионе данная тенденция характерна для складских и офисных помещений. Помимо них интересными для вложения средств остаются земельные участки, некоторые форматы гостиничных помещений, а также квартиры для сдачи в аренду», — сказал Сухий.

По его словам, одними из самых надежных и простых для инвестиций в 2025 году останутся помещения стрит-ритейла. Покупка такого актива в формате готового арендного бизнеса продолжит приносить владельцу стабильный доход на уровне 12-14% годовых.

Специалист добавил, что одними из самых привлекательных для сохранения средств будут инвестиции в складские помещения. Вакансия в данном сегменте в столичном регионе находится на уровне 1%, а спрос заметно превышает предложение. В среднем по рынку такой вариант вложения средств приносит 12-15% годовых, в отдельных проектах — до 20%.

«При этом инвестиции в складские объекты обладают своей спецификой. Они требуют значительного объема денежных средств и не абсолютно все проекты в сегменте являются успешными. При выборе такого актива для инвестиций необходимо тщательно оценивать его локацию, концепцию, реализацию и, конечно же, профессионализм управляющей компании», — уточнил инвестэксперт.

Сухий отметил, что офисная недвижимость никогда не приносила высокую доходность, однако практически всегда, за исключением периода пандемии, оставалась очень стабильной.