Объекты рынка Мытищ привели в соответствие требованиям законодательства

Незаконно возведенные объекты капитального строительства были ликвидированы в городском округе Мытищи. Постройки, расположенные по адресу: деревня Челобитьево, улица Шоссейная, 128, имели признаки складской и производственной деятельности, а также использовались для подпольной реализации торгового оборудования. Самовольные постройки были снесены. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В Подмосковье запущена масштабная работа по приведению в порядок торговых объектов. Ее запустили в прошлом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также администраций городских округов.

Всего в красной зоне находится более 1 300 объектов в более чем 50 горокругах.

Особое внимание уделяют территориям, которые располагаются вдоль магистралей. Всего в красной зоне объектов потребительского рынка расположено более 500, из которых уже более 170 привели в соответствие.

Сотрудники администраций городских округов Подмосковья еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, предлагают переход на альтернативные торговые площади, а где возможно рассматривают порядок узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасада для приведения объекта в соответствие.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.