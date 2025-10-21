NYT: фасад элитного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами

Как пишет газета The New York Times, он был построен в 2015 году и стал местом жительства мировых звезд и миллиардеров. Одной из первых в здании поселилась певица Дженнифер Лопес. Но через 10 лет после заселения выяснилось, что при возведении небоскреба ради красоты очень сильно сэкономили на безопасности.

Репортеры провели масштабное расследование, они изучили тысячи документов и отчетов, а еще поговорили с экспертами и выяснили, что жить в 432 Park может быть опасно.

В самом начале авторы дизайна решили сделать небоскреб белым и из бетона, хотя данный материал сам по себе слишком хрупкий без спецпокрытия, обеспечивающего и нужный цвет, и прочность. Но дизайнеры от него отказались, так как покрытие было глянцевым, что противоречило их проекту.

Из-за этого через 10 лет после постройки дом покрылся трещинами, а при сильном ветре верхние этажи так сильно раскачиваются, что жильцам одной из квартир пришлось нанимать инженерную фирму. Специалисты подчеркнули, что с каждым годом ситуация в доме будет только хуже.

«Будут отваливаться куски бетона, а окна начнут шататься. Вы не сможете пользоваться лифтами, механические системы начнут выходить из строя, стыки труб будут ломаться, и повсюду будут протечки», — считает инженер-строитель Бонджорно.

Он добавил, что небоскреб станет в итоге непригодным для жилья и опасным для прохожих. Сейчас фасад покрыт трещинами, и скоро от него будут отваливаться куски. Еще на здании появились некачественные заплатки.

Специалисты оценивают ремонт 102-этажного небоскреба в свыше 100 млн долларов.

