Новым корпусам в ЖК «Высокие Жаворонки» Одинцова присвоили кадастровые номера

сегодня в 13:07

В ЖК «Высокие Жаворонки» Одинцовского округа присвоены кадастровые номера корпусам № 10 и 11. Новоселье в них отпразднуют 583 семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия.

Адрес: Московская область, г. о. Одинцовский, д. Малые Вяземы, мкр. Высокие Жаворонки, дом № 10, ему присвоили кадастровый номер — 50:20:0041411:6794.

Адрес: Московская область, г. о. Одинцовский, д. Малые Вяземы, мкр. Высокие Жаворонки, дом № 11, ему присвоили кадастровый номер — 50:20:0041411:7209.

Оперативно поставить объект на кадастр стало возможным благодаря совместной работе министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области.

Корпуса № 10 и 11 жилого комплекса «Высокие Жаворонки» построены в соответствии с новыми стандартами жилой застройки в Московской области — с разнообразными функциональными планировками, благоустроенной территорией, озеленением, современными детскими и спортивными площадками. Общая площадь зданий — более 45 тыс. кв. метров. Во входных группах предусмотрены колясочные с местами для размещения велосипедов и самокатов, а также комнаты для консьержей. На первом этаже домов разместятся объекты торговли и сферы услуг.

ЖК«Высокие жаворонки» расположен между Одинцово и Голицыно — крупными подмосковными городами с развитой инфраструктурой. Рядом находится заповедная природная зона площадью 140 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.